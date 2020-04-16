Руководитель «Главкосмоса» раскритиковал «мистера Лоббиста» Маска

16.04.2020, 14:53, Новости дня

Гендиректор «Главкосмоса» («дочка» Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов ответил главе SpaceX Илону Маску, который ранее заявил, что все компании на рынке пусковых услуг, кроме его, зависят от государственного финансирования.

«Ну хорош, мистер Лоббист», – написал Лоскутов в Twitter.

Он добавил таблицу, согласно которой в марте SpaceX выплатила несколько десятков тысяч долларов лоббистам, которые представляют ее интересы в американском Конгрессе.

Изначально эту таблицу 10 апреля опубликовал Дэйв Левинталь из американского Центра за целостность общества, коорый занимается журналистскими расследованиями, передает РИА «Новости».

До этого Маск заявил, что в отличие от его SpaceX остальные компании на рынке пусковых услуг зависят от господдержки и поставок из России.

В субботу он также заявил, что «актуальной проблемой» Роскосмоса якобы является отсутствие многоразовых ракет, на что гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что РФ «в указаниях из Вашингтона не нуждается».