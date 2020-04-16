Блогер запустил десктопную OC в iPad Pro 2020

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16.04.2020, 14:53, Разное

«Упрощенная» операционная система новых планшетов Apple iPad Pro уступает по параметрам аналогам для стационарных персональных компьютеров. Некий блогер сумел внедрить десктопную OC в свое устройство.
Новые планшеты iPad Pro 2020 обладают существенной мощностью «железной начинки», но они, как и ранее, функционируют под управлением операционной системы, которая пока не в состоянии успешно соперничать с программными решениями для ПК. Исправил ситуацию владелец канала на видеохостинге YouTube Hacking Jules, который выбрал для реализации собственного плана macOS X Leopard 10.5, увидевшую мир еще 11 лет назад.

Для активации десктопной операционной системы блогер Жюль Жерар применил эмулятор UTM. Выполнить взлом при этом не пришлось, потому как «операционка» легко установилась без проблем. Блогер запустил как саму программу, так и все внедренные приложения и пакет Microsoft Office.

Эмулятор дает возможность запускать на мобильных разработках корпорации Apple операционные системы, в том числе macOS, Linux, Windows и Android при помощи виртуальной машины. Заводская прошивка в этом случае не пострадает, пользователю необходимо только убедиться в наличии нужного свободного места в памяти устройства.



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