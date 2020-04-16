Российские ученые нашли в Арктике разлагающие нефть бактерии

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16.04.2020, 14:48, Новости дня

Исследователи из РФ обнаружили в Арктике бактерии, которые могут послужить основой препарата для очищения грунтов от нефтепродуктов, сообщила пресс-служба Минприроды.

«Специалисты компании «Роснефть» и национального парка «Русская Арктика» (Архангельская область) в рамках комплексного совместного проекта «Чистая Арктика» обнаружили бактерии, на основе которых может быть разработан инновационный препарат для очищения грунтов от нефтепродуктов. Уникальная особенность бактерий – они способны разлагать нефтепродукты при низкой температуре (2-6 градусов)», – говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Ученые обнаружили микроорганизмы при заборе проб загрязненной почвы на острове Земля Александры. На этой территории грунтовые воды сформировали так называемые «зоны миграции» нефтепродуктов, впоследствии попадающих в море.

«Поскольку масштабы нефтяных загрязнений могут быть огромны, а процесс самоочищения почв длителен, биотехнологические методы рекультивации почв, которые сейчас мы изучаем на архипелаге Земля Франца-Иосифа, приобретают исключительно важную роль», – отметил руководитель комплексного научного проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Крюков.

Ранее ученые обнаружили неизвестные микроорганизмы в крымской пещере «Таврида». 



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