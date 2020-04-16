 

В тюменском военном училище обнаружили очаг коронавируса

16.04.2020, 14:48, Новости дня

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВИККУ) нашли очаг заражения коронавирусом, сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнечевских.

«Два очага заболевания. <…> Второй очаг – это учреждение Министерства обороны – ТВИККУ, где [мы] получили серьезный очаг среди курсантов. Вся эта тема разворачивается и проверяется», – сказала Кузнечевских, передает ТАСС.

Она не уточнила, сколько именно человек заразилось.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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