 

Лукашенко назвал коронавирус хорошим уроком для наркоманов и «курцов»

16.04.2020, 14:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает пандемию коронавируса хорошим уроком для людей, имеющих вредные привычки.

Глава государств провел совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, передает БелТА. 

«Для наркоманов и курцов это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок – подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии», – сказал Лукашенко. 

На сегодняшний день число вирус-положительных в Белоруссии достигло 4204 человек, умерло 40 человек.

Ранее Лукашенко подверг критике белорусов, которые из-за пандемии коронавируса носят защитные маски даже в поле. Кроме того, Белоруссия предложила РФ объединить силы в борьбе с коронавирусом.



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