 

Принц Гарри рассказал о жизни в США с Меган Маркл и сыном Арчи: “Одного ребенка нам достаточно”

16.04.2020, 14:42, Разное

Официальные визиты и торжественные встречи упразднены – эти правила касаются не только новой жизни принца Гарри и Меган Маркл с их сыном Арчи в Америке, но и жизни всех обитателей стран и городов в принципе. Все важные обсуждения теперь проходят в неформальной обстановке и по видеосвязи – по ней же Гарри пообщался с представителями благотворительной организации WellChild, которая обеспечивает уход за тяжелобольными детьми в Великобритании. В ходе разговора с родителями, опекунами и медсестрой из этой компании Гарри немного рассказал и о своей новой жизни и даже нашел в режиме изоляции плюсы:

В происходящем можно находить много положительных моментов: например, появляется возможность проводить время с семьей, и этого времени становится так много, что ты даже начинаешь чувствовать себя виноватым. Просто иногда радуешься тому, что можешь кататься по полу от смеха. 

Своих собеседников герцог назвал настоящими супергероями – ведь они в сложившейся сложной ситуации продолжают заботиться о большом количестве детей. Про себя же Гарри отметил:

Даже представить себе не могу, насколько тяжело вам приходится. У меня самого всего один 11-месячный ребенок, и этого уже достаточно. 

Принц Гарри во время видеозвонка с представителями WeChild

При этом Гарри призвал всех и каждого не поддаваться панике и быть сильными духом:

Главное заботиться о своем эмоциональном состоянии. Если вы сильны духом, морально, если вы, просыпаясь по утрам, думаете, что наступил новый день и ваши близкие рядом, то все хорошо. Конечно, мы все боимся будущего. Но слишком много вещей вышло из-под нашего контроля, мы все неожиданно осознали, как мало наше влияние в этом мире. Но давайте сконцентрируемся на свете в конце тоннеля и не будем унывать. 

Самим же подопечным организации – то есть детям – принц оставил такое послание:

Я очень рад видеть вас счастливыми и с улыбками на лице. Продолжайте в том же духе, занимайтесь творчеством, пробуйте новое, и я очень надеюсь, что скоро мы встретимся с вами вживую!

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Напомним, в Америке герцог и герцогиня Сассекские и их сын Арчи оказались не просто так. 8 января Гарри и Маркл отказались от звания членов королевской семьи. 13 января Елизавета II, принц Чарльз и другие члены монаршей семьи собрались на экстренное совещание, по итогу которого решили, что Гарри и Меган будут представлять британскую корону до окончания переходного периода, который истек 31 марта. Решение Меган и Гарри об отказе от королевских полномочий стало причиной появления нового понятия, а заодно и хештега Megxit – производного от Brexit (выход Великобритании из Европейского союза).

Впрочем, от своих благотворительных инициатив супруги не отказываются: несколько часов назад стало известно, что они пожертвуют £90 тысяч, вырученных с собственной свадьбы, в пользу фонда Feeding Britain. Эти деньги пойдут на закупку обедов для детей из нуждающихся семей. Главой это организации является епископ Кентерберийским, с которым Гарри и Меган договорились о своем пожертвовании по телефону. 



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