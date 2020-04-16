Спорт, любимые сериалы и море юмора: Ляйсан Утяшева и Павел Воля провели зарядку для новичков вместе с Гариком Харламовым

16.04.2020, 14:42, Разное

“Зарядка с Ляйсан Утяшевой” вернулась в эфир. Время на самоизоляции заслуженная гимнастка и Павел Воля проводят с максимальной пользой: например, с 1 апреля они начали выпускать видеотренировки с участием своих знаменитых друзей. В первом выпуске Павел и Ляйсан обошлись своими силами, во втором привлекли Тимура Батрутдинова, а для третьего по многочисленным запросам от подписчиков на YouTube пригласили Гарика Харламова, человека, который, по его собственному признанию, не занимается спортом. Так что если вы тоже не дружите ни с какими видами активности, но очень хотите изменить это в условиях появившегося свободного времени – выполните эту зарядку для новичков.

На протяжении всего видео Гарик и Павел обмениваются шутками, которыми веселят и друг друга и Ляйсан, в коротких перерывах между упражнениями делятся любимыми сериалами, а в конце Гарик получает от гимнастки и советы по питанию.

Ляйсан Утяшева – адепт здорового образа жизни. Она пытается всем и каждому донести важность зарядки и растяжки для нашего здоровья. Для этого она записывает онлайн-тренировки на YouTube, короткие ролики с полезными упражнениями в Instagram, создала онлайн-курсы “Сила воли”. С нами она также делилась 6-ю секретами стройности.

Улучшается не только самочувствие или фигура. Весь день, начатый с простого комплекса упражнений, строится по-другому! Недавно я посмотрела лекцию #TED, известного нейробиолога Венди Сузуки. Как вы думаете, о чем? О пользе зарядки! Теперь это научно доказанный факт! Согласно Венди Сузуки, сразу после окончания зарядки повышается уровень нейротрансмиттеров, таких как дофамин, серотонин, норадреналин, улучшается настроение, ваше внимание становится более собранным, как минимум на два часа после тренировки, а ваша реакция становится быстрее,

– пишет Ляйсан.