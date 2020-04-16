 

Мощные моторы получит обновленный кроссовер Kia Stinger

16.04.2020, 14:35, Новости дня

Пользователям стали доступные некоторые сведения о новом поколении кроссовера Kia Stinger, который максимально модернизировали.

Известно, что теперь автомобиль сможет привлечь формой светодиодной оптики, задними фонарями, а также усовершенствованной выхлопной системой. Кроме того, в интерьере салона замечены более качественные материалы отделки, а также новый крупный экран мультимедийного комплекса. Автомобиль впервые получил цифровую приборную панель.

Из технических характеристик известно, что под капотом данной модели установлен 2,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 300 л.с. Вместе с тем в дальнейшем состоится также выпуск в продажу нового кроссовера с топовыми параметрами на 3,5 литра с мощностью 400 л.с. Продажи нового кроссовера состоятся до конца нынешнего года.



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