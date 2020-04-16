 

Volkswagen опубликовал снимки нового кроссовера Nivus

16.04.2020, 14:35, Новости дня

В Сети рассекретили свежие снимки нового поколения кроссовера Volkswagen Nivus, который придет на смену устаревшей линейке Volkswagen Polo.

Известно, что данный автомобиль был разработан силами подразделения Volkswagen South America, что свидетельствует о дальнейшей географии продаж автомобилей. В частности, на бразильском рынке реализация модели состоится уже к лету 2020 года, однако на европейский рынок паркетник поступит лишь в следующем году.

Среди новшеств кроссовера следует отметит наличие крупных колесных дисков, модернизированных задних фонарей и головной оптики. Также следует отметить, что разработчиками задействована платформа MQB-A0. Новый кроссовер Volkswagen Nivus приводится в движение 1-литровым двигателем, который выдает 128 л.с. мощности.



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