 

Фрегат «Адмирал Головко» с российскими двигателями пообещали спустить на воду в мае

16.04.2020, 14:30, Новости дня

Первый фрегат проекта 22350 с российской энергетической установкой «Адмирал Головко» спустят на воду в начале следующего месяца, сообщила пресс-служба завода «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

«Фрегат «Адмирал Головко» будет спущен на воду в конце апреля – начале мая», – сообщило предприятие, передает ТАСС.

На корабле проводится монтаж бульбового обтекателя, секций башенно-мачтовых конструкций, валопроводов и мортир, завершается окраска подводной части корабля.

Гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев в феврале сообщал, что фрегат спустят на воду до 1 июля.

Напомним, двигатели для фрегатов проекта 22350 должна была поставлять Украина, однако в 2015 году она отказалась это делать.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, в чем важность фрегатов проекта 22350.



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