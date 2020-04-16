 

Песков счел эмоциональными слова Кадырова про «Новую газету»

16.04.2020, 14:30, Новости дня

Высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес «Новой газеты», который призвал Москву обратить внимание на это издание, было эмоциональным, но объяснимо нынешней обстановкой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы ознакомились, действительно весьма эмоционально. Но, с другой стороны, сейчас и ситуация весьма эмоциональная. Сейчас все находятся в весьма неспокойном эмоциональном состоянии», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что эмоциональность высказывания никак не сказывается на сути сказанного. В обращении Кадырова к федеральному центру по ситуации с «Новой газетой» через соцсети, заметил Песков, нет «ничего запрещенного или противозаконного».

«Это единственное, что я могу сказать, в остальном мне нечего добавить», – заключил пресс-секретарь президента.

До этого глава Чечни заявил, что «Новая газета» ведет «античеченскую травлю». Кадыров высказался так после публикации, в которой заявлялось, что районные больницы региона закрыты, а больных коронавирусом якобы приравняли к террористам. Глава Чечни опроверг текст по пунктам, также попросив администрацию президента обратить на эту ситуацию внимание, а спецслужбам предложил выяснить источники финансирования издания.

Добавим, что в РФ за последние сутки подтвердили 3 тыс. 448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Число вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 тыс. 938 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Партия «Слуга народа» выступила за отставку Гончарука

20.02 / Голосование по поправкам в Конституцию состоится до майских праздников

06.02 / Почему Вашингтон и Тегеран не могут найти общий язык?

20.03 / В админсуде Киева обжаловали закрытие из-за карантина пунктов пропуска через границу

02.04 / Площадь лесных пожаров в РФ превысила 7 тыс. га

12.02 / Резко снизилось число инфицированных коронавирусом в Китае

25.03 / Планета притихла

13.02 / В Украину заходит крупнейший портовый оператор в мире DP World

14.02 / С сайта Мюнхенской конференции удалили план “12 шагов” по прекращению войны на Донбассе

12.03 / Дональд Трамп сообщил о введении запрета на авиаперевозки между США и континентальной Европой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска