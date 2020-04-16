Песков счел эмоциональными слова Кадырова про «Новую газету»

16.04.2020, 14:30, Новости дня

Высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес «Новой газеты», который призвал Москву обратить внимание на это издание, было эмоциональным, но объяснимо нынешней обстановкой, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы ознакомились, действительно весьма эмоционально. Но, с другой стороны, сейчас и ситуация весьма эмоциональная. Сейчас все находятся в весьма неспокойном эмоциональном состоянии», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что эмоциональность высказывания никак не сказывается на сути сказанного. В обращении Кадырова к федеральному центру по ситуации с «Новой газетой» через соцсети, заметил Песков, нет «ничего запрещенного или противозаконного».

«Это единственное, что я могу сказать, в остальном мне нечего добавить», – заключил пресс-секретарь президента.

До этого глава Чечни заявил, что «Новая газета» ведет «античеченскую травлю». Кадыров высказался так после публикации, в которой заявлялось, что районные больницы региона закрыты, а больных коронавирусом якобы приравняли к террористам. Глава Чечни опроверг текст по пунктам, также попросив администрацию президента обратить на эту ситуацию внимание, а спецслужбам предложил выяснить источники финансирования издания.

Добавим, что в РФ за последние сутки подтвердили 3 тыс. 448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Число вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 тыс. 938 человек.