Помогать врачам в борьбе с коронавирусом вызвались более 2 тыс. «волонтеров-медиков»

16.04.2020, 14:30, Новости дня

Более 2 тыс. участников движения «Волонтеры-медики» в РФ помогают врачам, лечащим пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в ходе онлайн-конференции председатель движения, руководитель центра по координации волонтерских штабов помощи людям акции «Мы вместе» Павел Савчук.

«Более 2 тыс. «Волонтеров-медиков» на данный момент помогают в 120 медицинских организациях по всей стране. Это и крупные федеральные центры, и городские клинические больницы – те стационары, которые уже частично перепрофилировались под прием пациентов с коронавирусной инфекцией», – сказал Савчук, передает ТАСС.

Он уточнил, что волонтеры помогают врачам по согласованию с медицинским персоналом и с соблюдением всех необходимых требований безопасности. «В регионы у нас направлено более 4 млн комплектов средств индивидуальной защиты. Это маски, антисептики, перчатки для того, чтобы волонтеры были защищены. Конечно, мы контролируем состояние волонтеров, замеряем температуру перед началом волонтерской деятельности, узнаем их самочувствие», – отметил он.

Савчук также добавил, что тех волонтеров, которые помогают в медучреждениях, не допускают до других направлений деятельности. С этой недели, по его словам, начали вводить режим работы волонтеров посменно – неделю они помогают врачам, после чего две недели находятся дома на самоизоляции.

Говоря о средствах, на которые волонтеры оказывают помощь людям, Савчук рассказал о пожертвованиях и поддержке государства. Так, по его словам, одна из групп компаний пожертвовала 1 млрд рублей на предоставление бесплатных продуктовых наборов для помощи 2 млн человек, есть субсидия от государства на соответствующие средства защиты для волонтеров. Также разные компании поддерживают, закупая антисептики, маски.