“Я испытываю мучения от боли”: Сергей Соседов пожаловался на проблемы со здоровьем

16.04.2020, 14:30, Разное

Сергей Соседов пояснил о том, что испытывает мучения от боли. По признанию эксперта музыкальной сферы, у него проблемы со здоровьем, временами не позволяющие ему вести нормальную жизнь.

Сергей Соседов признался, около года назад он почувствовал недомогание. Ему стало трудно ходить из-за острой боли в пятке. Затягивать к визиту к врачу он не стал, и сразу же прошёл обследование. Медики диагностировали у шоумена пяточную шпору. Речь идёт о недуге, при котором костные и соединительные ткани разрастаются, образуя небольшой шип. Этот острый нарост вонзается в мягкие ткани, провоцируя болезненные ощущения. По словам музыкального критика, временами боль очень сильная, и он не может нормально ходить, хотя любит городские прогулки. Даже на важные встречи знаменитость старается ходить пешком, но недавно едва не опоздал на переговоры, когда в ноге обострилась боль.

Сам Сергей Соседов предполагает, что проблемы он спровоцировал лично, когда жил в Лондоне в октябре прошлого года. Тогда он очень много времени посвящал прогулкам по столице Великобритании и навредил себе. Теперь специалисты рекомендуют делать операцию или меньше подвергать ногу физическим нагрузкам, выбирая более удобную обувь.