Скандалы: Недетские деньги

16.04.2020, 14:24, Разное

Кто и как заработал на бюджетах «Российской электронной школы»

Из-за эпидемии коронавируса школьники в России были переведены на дистанционное обучение. Родители учеников обратились в Лайф с жалобами на качество работы государственного образовательного онлайн-сервиса «Российская электронная школа». Сайт работает с трудом, очень часто вылетает, да и в заданиях много ошибок. Оказалось, что к компании, которая создавала сайт, вопросы возникали с 2014 года — её обвиняли в отмывании бюджетных денег.

Сервисов для онлайн-обучения создано более 20, но государственных только два — «Российская электронная школа» (РЭШ) и «Московская электронная школа». Доступ ко второму сервису есть только у учащихся столицы. Министерство просвещения рекомендует школьникам пользоваться РЭШ, поскольку это один из ключевых ресурсов национального проекта «Образование» и в нём есть весь школьный курс с 1-го класса по 11-й.

— Мы пользовались «Электронной школой» ещё до карантина, чтобы подтянуть знания по математике. Неоднократно происходило такое, что сервис не принимал наш ответ по задачам, хотя ответ был верным. Но в самом сервисе была ошибка. Родители одноклассников жаловались, что подобные проблемы возникают и по английскому языку, и по истории, и по биологии, — рассказала мама школьника из Челябинска Юлия.

С 23 марта во всех российских школах был объявлен карантин. Уроки проводились через Skype и Zoom, задания школьники выполняли либо с экранов компьютеров, либо с помощью онлайн-сервисов. Но, как только тысячи учеников попытались освоить школьную программу через «Российскую электронную школу», сервис перестал работать.

— Сайт, как говорится, просто «упал». Ни 3, ни 6 апреля мы не смогли зайти на платформу. 7-го числа с горем пополам прогрузили занятия по русскому языку, но ответить на тесты не получилось — сайт выдал ошибку и перестал работать опять. Другие родители говорят, что после 10 утра и до 9 вечера нет смысла даже пытаться зайти на сайт «Российской электронной школы», он просто недоступен, — рассказала Лайфу мама пятиклассницы из Новосибирска Анна.

Лайф направил запрос в Министерство просвещения по поводу оценки чиновниками работы сервиса. На создание РЭШ в 2016–2018 годах было выделено 1,7 миллиарда рублей.

Рабочая схема

Сервис «Российская электронная школа» разрабатывал научно-исследовательский институт «Информика», подведомственный Министерству образования и науки. Институт был создан в 1999 году.

До апреля 2013 года «Информику» возглавлял бывший министр общего и профессионального образования России Александр Тихонов. Но в 2013 году на его место министром образования Дмитрием Ливановым был поставлен бывший директор по продажам компании Xerox Кирилл Казаков. В том же году НИИ «Информика» учредил дочернее малое инновационное предприятие «Информика-сервис».

В 2014 году соучредителем «дочки» стал бывший руководитель коммерческих проектов компании Xerox (СНГ) Виталий Яроцкий. В СМИ появляется информация, что «Информика-сервис» рассылает в университеты письма, в которых предлагает заняться IT-проектами образовательных учреждений и стать основным поставщиком услуг по созданию технической лабораторной инфраструктуры, а результаты проекта обещает быстро согласовать с Минобрнауки.

В тексте также указывалось, что на развитие инновационной инфраструктуры бюджетным учреждениям в 2012–2013 годах выделено по три миллиарда рублей, а в 2014-м — четыре миллиарда. Письмо рассылалось с «шапкой» министерства и ГНИИ «Информика». Почему государственная компания «Информика» и Минобрнауки лоббируют интересы предприятия «Информика-сервис», представители организаций не объясняли.

При этом, когда СМИ обратили внимание на эту историю, страницы с сайта «Информика-сервис», на которых указывался адрес и телефон компании, совпадавший с контактами НИИ, были удалены. В веб-архиве сохранились страницы за 2015 год, где Виталий Яроцкий и Кирилл Казаков, после того как скандал утих, смело рассказывают о продуктивном сотрудничестве. Малое инновационное предприятие «Информика-сервис», по данным «Спарк-Интерфакс», на 52% принадлежит Виталию Яроцкому, а на 48% — НИИ «Информика».

Деньги по связям

В 2014 году «Информика-сервис» выигрывает контракт у Министерства культуры РФ на создание системы полнотекстовой электронной библиотеки в Калининграде и интеграцию с Национальной электронной библиотекой.

Спустя шесть лет после подписания договора на официальном сайте библиотеки Калининграда можно найти вкладку «Электронная библиотека». Но она ведёт не на полнотекстовый архив, а на статьи о Восточно-Прусской операции, архив городских газет и издания самой библиотеки. Этот сайт был создан в 2009 году компанией Xerox. Возможно, что система создана в 2014 году предприятием «Информика-сервис» для внутреннего пользования библиотекарей, на её разработку и интеграцию было выделено 7 миллионов 968 тысяч рублей.

В тот же год компания Яроцкого заключает контракт с Музеем Мирового океана на установку системы печати Xerox C75 Pro за почти 5,5 миллиона рублей. Для сравнения: в тот же год тендер на установку Xerox C75 Pro проводило несколько университетов, которым эта же система была установлена за 1,7 или 2,5 миллиона рублей .

В 2016 году заключается контракт с Рособрнадзором на 13 миллионов 860 тысяч рублей для создания модели многоступенчатого анализа качества математического образования. На что конкретно были потрачены деньги — непонятно. Лайф направил запрос в Рособрнадзор с просьбой разъяснить данную закупку.

С 2014-го по 2017 год компания «Информика-сервис» выиграла 14 контрактов у НИИ «Информика» на общую сумму более 283 миллионов рублей. На создание РЭШ в 2015 году «Информика-сервис» выиграла контракт в 120 миллионов рублей. И ещё более 24 миллионов было получено на РЭШ в 2016 году. Главой конкурсной комиссии выступал замдиректора НИИ «Информика» Юрий Ижванов, сын учёного, ветерана атомной отрасли, фронтовика Льва Ижванова. В октябре 2016 года он зачем-то регистрирует ИП, а в декабре того же года закрывает его. Возможно, ИП регистрировалось для перевода доли от контрактных средств, но доподлинно это неизвестно. При этом в 2015–2016 годах на управленческие расходы, то есть на зарплаты, «Информика-сервис» тратила 21 и 22 миллиона.

Председатель Комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов направлял обращение на имя генпрокурора Юрия Чайки с просьбой проверить законность контрактов двух «Информик». Бурматов также отмечал, что в данной схеме может быть замешан министр Дмитрий Ливанов, который ранее был ректором МИСиС и сотрудничал с компанией Xerox (СНГ), осуществлявшей в адрес вуза крупные поставки оборудования и программного обеспечения.

Помимо МИП «Информика-сервис» было зарегистрировано ещё несколько организаций, косвенно связанных с Виталием Яроцким и образованием. Появилась компания «Оптимум», где соучредителем выступала Светлана Коровина. Позже она сменила фамилию и стала Светланой Васечкиной. У неё было право действовать от имени компании «Эко-доминанта» без доверенности. И именно эта компания получила от Минобранауки контракт на 71 миллион 700 тысяч рублей на то, чтобы выявить лучшие практики и проекты в федеральной программе развития образования на 2011–2015 годы. А в 2017 году «Эко-доминанта» меняет учредителя: им становится компания «Эйша Юнитрейд Лимитед», зарегистрированная в Гонконге. В 2019 году компания ликвидирована.

Неполная коробка из-под Xerox

В 2017 году Кирилл Казаков ушёл с должности руководителя НИИ «Информика». На его место был назначен Денис Боков. В конце того же года Минобрнауки опубликовало приказ , согласно которому институт из самостоятельной структуры стал частью Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

В августе 2018 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения, согласно которым «Информика» является правопредшественником Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий (ФГАОУ ДПО ЦРГОП И ИТ). Именно центр сейчас отвечает за работу «Российской электронной школы», но, по сути, является реорганизованным НИИ «Информика».

Компания Виталия Яроцкого «Информика-сервис» сейчас находится в стадии ликвидации. 4 марта 2020 года было принято решение о предстоящем исключении организации из реестра юрлиц. Но 17 и 26 марта в Арбитражном суде Москвы рассматривались два иска компании «Информика-сервис» к ФГАОУ ДПО ЦРГОП И ИТ — современному НИИ «Информика», на 932 тысячи и 12 миллионов 977 тысяч рублей.

Чем сейчас занимаются Кирилл Казаков и Виталий Яроцкий, неизвестно. Яроцкий отказался от комментариев Лайфу. Официально он зарегистрирован в Ленинградской области как индивидуальный предприниматель, но, судя по соцсетям, живёт в Москве.

Как долго продлится эпидемия коронавируса, которая вынуждает детей учиться дистанционно через нестабильно работающую «Российскую электронную школу», неизвестно. И пока ученики пытаются получать образование через неработающий сервис, опытные люди, вероятно, уже получили через него свои деньги ещё на стадии идеи.

Наталия Хомякова, Виктор Логинов