Украина вернула 20 граждан из ОРДЛО. Полный список

16.04.2020, 14:18, Новости дня

16 апреля прошел обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР”. В Украину вернулись 20 граждан, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Украинцы, которых удерживали на территории временно не подконтрольных правительству районов Донецкой области:

Алакоз Александр (гражданский)

Гриненко Николай (военный)

Илюхин Николай (гражданский)

Карась Владимир (правоохранитель)

Костев Евгений (гражданский)

Помеляйко Александр (гражданский)

Садовский Александр (гражданский)

Сирык Вадим (гражданский)

Шайдов Виктор (военный)

Украинцы, которых удерживали на территории временно не подконтрольных правительству районов Луганской области:

Желдак Виталий (гражданский)

Мироныч Сергей (гражданский)

Можаев Валентин (гражданский)

Полозов Николай (гражданский)

Попова Алевтина (гражданская)

Русинов Сергей (гражданский)

Сливка Иван (гражданский)

Сливка Александр (гражданский)

Табачный Александр (гражданский)

Штиль Александр (гражданский)

Яковенко Александр (гражданский)

16 апреля состоялся состоялся обмен удерживаемыми лицами с боевиками “ДНР” вблизи Горловки Донецкой области.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Украину вернулись девять человек. По данным подконтрольного сепаратистам агентства ДАН, украинская сторона передала боевикам 10 человек. Изначально в списке было 11 фамилий, но один человек отказался участвовать в обмене.

В этот же день Украина и боевики “ЛНР” обменялись удерживаемыми лицами в формате “11 на 4”. Обмен состоялся вблизи города Счастье Луганской области.

Это первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами с подконтрольными России боевиками. Предыдущий состоялся 29 декабря 2019 года. С неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев, Украина передала 124 человека.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки “ЛДНР” заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.