В МВФ готовы увеличить размер помощи Украине

16.04.2020, 14:18, Новости дня

Международный валютный фонд готов увеличить размер финансовой помощи Украине. Об этом во время пресс-конференции заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, сообщает hromadske.

Таким образом в Фонде хотят поддержать Украину в период экономического кризиса и пандемии коронавируса.

“Есть несколько вопросов на повестке дня, и я уверен, что они вскоре будут решены, и мы будем рекомендовать совету директоров МВФ утвердить программу. Мы продвинулись в переговорах с Украиной и, конечно, дадим ей больше ресурсов для того, чтобы она имела больше возможностей для противодействия кризису”, – сказал Томсен.

По его словам, в кризис, связанный с COVID-19, Украина вошла более устойчивой, чем это было в предыдущие разы. А аккумулированные в резервах $20 млрд дают стране достаточно возможностей для поддержания финансовой стабильности в этот период.

В фонде прогнозируют, что экономика Украины по итогам 2020 года упадет на 7%. В конце 2019 года МВФ считал, что в этом году рост составит 3%, но из-за пандемии коронавируса и ее последствий изменил свою оценку.

В марте директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие Верховной Радой законопроектов о рынке земли и совершенствовании системы урегулирования банковских проблем позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с Украиной о кредите.

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности в первом чтении приняли 30 марта. Этот документ, среди прочего, сделает невозможным возвращение крупнейшего украинского банка – национализированного в 2016 году “ПриватБанка” – бизнесмену Игорю Коломойскому.

31 марта 2020 года Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Законопроект предусматривает, что рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов страна может получить от МВФ $1,5–2 млрд, а общая сумма помощи будет увеличена до $8 млрд.

15 апреля Томсен сообщал, что в отношениях с Украиной у МВФ остался ряд нерешенных вопросов, но при этом переговоры идут хорошо.