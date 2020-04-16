 

“ПриватБанк” проиграл компаниям Суркисов апелляцию на $250 млн

16.04.2020, 14:18, Новости дня

Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный “ПриватБанк” выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов, сообщили “Интерфакс-Украина” в пресс-службе банка.

Агентство отметило, что в начале марта госисполнитель подал апелляционную жалобу, не скоординировавшись с юрсоветниками банка. Министр юстиции Денис Малюська пояснял это тем, что советники банка стали инициаторами ходатайства, которое, по его словам, привело к решению Печерского суда.

“ПриватБанк” также подавал апелляцию на постановление судьи Пидпалого, однако информации относительно ее рассмотрения суд пока не предоставил.

Юридический советник “ПриватБанка” Андрей Пожидаев сказал “НВ Бизнес”, что решение апелляционного суда не подлежит кассационному обжалованию в Верховном Суде.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. 

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами “ПриватБанка”. НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, что свидетельствует о связи Суркисов с “ПриватБанком”. В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах “ПриватБанка” и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

В феврале 2020 года Печерский райсуд Киева обязал “ПриватБанк” компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012–2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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