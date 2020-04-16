Александр Лукашенко назвал эпидемию коронавируса «уроком для наркоманов»

16.04.2020, 14:17, Разное

Продолжающаяся пандемия коронавируса нового типа стала отличным уроком для любителей табака и наркотических средств. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Недавно Александр Лукашенко провел совещание по делам помилования и амнистии людей, которые были осуждены за преступления в сфере противозаконного оборота наркотиков. На данном мероприятии руководитель государства заявил, что текущая ситуация на фоне продвижения коронавируса и неспокойствия в обществе, усиления мер гигиены является, в том числе, отличным уроком также и для тех, кто имеет вредные привычки. По словам Лукашенко, это заметно по серьезным заболеваниям, вызванным COVID-19. Кроме того, таким лицам нужно подумать об изменениях своих привычек после прекращении пандемии.

Несколько дней назад президент Белоруссии сказал, что в государстве никто не скончается от коронавируса. Специалисты уже смогли найти комбинации медицинских препаратов для спасения граждан, за которых власти будут «не бороться, а сражаться». Президент считает, что ранее умершие люди в действительности скончались от нескольких хронических заболеваний, включая сахарный диабет, легочную недостаточность и иные. Также глава государства добавил, в больницах многие пациенты в связи с «психозом», вызванным Covid-19, перестают бороться за жизнь и опускают руки.