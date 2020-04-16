 

Глава Алтайского края пообещал выполнить мероприятия нацпроектов в 2020 году

16.04.2020, 14:16, Новости дня

Проекты, реализующиеся в Алтайском крае в рамках нацпроектов, будут в 2020 году выполнены полностью, несмотря на социально-экономическую ситуацию, вызванную пандемией новой коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По его словам, этому способствует федеральное финансирование, которое выполняется, передает ТАСС.

«Мероприятия нацпроектов будут выполнены в полном объеме, – я в этом не сомневаюсь. Мы запланировали на реализацию первоначально при годовом планировании 21,5 млрд рублей – практически все деньги там федеральные, пока что финансируется все согласно утвержденным планам и принятому федеральному бюджету. Предпосылок к тому, что мы сорвем мероприятия, не просматривается», – сказал Томенко.

Он отметил, что в крае высокий уровень дотационности, в связи с чем регион финансирует мероприятия нацпроектов лишь на 1%, а 99% средств идет от федерального бюджета. По словам губернатора, в этом году консолидированный бюджет края по доходам составляет 132 млрд рублей, и 138 млрд рублей – расходы.

Как ранее отметил Томенко, 18 млрд рублей из доходов региона в связи с приостановкой работы предприятий в крае, самоизоляцией может выпасть. В связи с этим могут быть приостановлены или перенесены проекты и программы самого края, не затрагивающие нацпроекты.



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