 

США повысили уровень представительства на параде на День Победы в Москве

16.04.2020, 14:16, Новости дня

Уровень представительства США на Параде Победы в Москве будет выше, чем ожидалось, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Приглашения им были своевременно направлены. Американские коллеги на них отреагировали. Мы не видим причин, почему это (их приезд) может не состояться. Отказа нет», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что уровень представительства США на торжествах по случаю 75-летия Победы будет существенно выше запланированного.

До этого сообщалось, что американскую делегацию в Москве возглавит советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Отметим, что президент США Дональд Трамп отказался приезжать на День Победы в Москву 9 мая. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему он принял такое решение.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Кремль поддержал московские меры против коронавируса

13.02 / Экономика: Удешевить ипотеку в РФ способна дорогая нефть

16.02 / Иран подтвердил готовность сотрудничать с Украиной по расследованию катастрофы самолета МАУ

01.04 / Ноутбук MSI Bravo 15 работает на новом процессоре AMD Ryzen 4000

14.04 / Эксперт: Объявление режима ЧП ударит по бизнесу

01.04 / Московских ретейлеров уличили в отсутствии реакции на очереди

06.04 / Модифицированный “Союз” готовится к старту 9 апреля

23.03 / Российский бизнесмен жертвует 1 млрд рублей на поддержку незащищенных граждан и культуру

15.03 / Крыховяк и Жемалетдинов принесли “Локомотиву” победу в Ростове

05.03 / Круизный лайнер Grand Princess возвращается в Калифорнию из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска