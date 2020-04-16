США повысили уровень представительства на параде на День Победы в Москве

16.04.2020, 14:16, Новости дня

Уровень представительства США на Параде Победы в Москве будет выше, чем ожидалось, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Приглашения им были своевременно направлены. Американские коллеги на них отреагировали. Мы не видим причин, почему это (их приезд) может не состояться. Отказа нет», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что уровень представительства США на торжествах по случаю 75-летия Победы будет существенно выше запланированного.

До этого сообщалось, что американскую делегацию в Москве возглавит советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

Отметим, что президент США Дональд Трамп отказался приезжать на День Победы в Москву 9 мая. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему он принял такое решение.