В Казань из Бангкока прилетят 179 российских граждан

16.04.2020, 14:15, Новости дня

В Казань из Бангкока сегодня прилетят 179 российских граждан. Из-за введенных ограничений в авиасообщении на период эпидемии коронавируса они дольше планируемого находились в Таиланде. Об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой сообщает ГТРК "Татарстан".

Чуть больше ста пассажиров останутся в Казани. Остальные продолжат свой полет до Уфы. У всех туристов еще на борту измерят температуру. Ранее сообщалось, что глава штаба по противодействию коронавирусу в РТ Лейла Фазлеева обратилась к их родственникам с убедительной просьбой не встречать своих родных в аэропорту. Всех пассажиров ждет двухнедельный карантин, они проведут его в казанском санатории "Ливадия".

По последним данным, за сутки в республике зафиксирован 21 случай коронавирусной инфекции. Восемь заболевших приехали в регион, 13 — близко контактировали с заразившимися. В больницах находится десять человек, 11 проходят лечение дома. Всего в Татарстане 128 заболевших.

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ГТРК "Татарстан"