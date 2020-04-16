В Петербурге ситуация критическая: больницы работают на пределе возможностей

16.04.2020, 14:15, Новости дня

В Санкт-Петербурге ситуация близка к критической: опять побит антирекорд – за последние сутки выявлено 154 новых случая заражения коронавирусом. При том, что пик пандемии еще не пройден, коек в больницах уже катастрофически не хватает. Об этом в эфире "60 минут" рассказал корреспондент ВГТРК в Петербурге Дмитрий Пищухин.

По его словам, общее число заболевших перевалило за тысячу. Инфекционная больница имени Боткина исчерпала свои мощности и пока не принимает новых пациентов с подозрением на коронавирус. Профильный стационар на Пискаревском проспекте, рассчитанный на 600 человек, забит под завязку. В резерве оставлены только койки для определенных категорий: беременных и нуждающихся в гемодиализе.

Собкор также напомнил, что накануне в поселке Новосергиевка произошел всплеск заболевания – было выявлено сразу 123 человека с COVID-19. "Эти люди заполонили собой больницы", — отметил Пищухин.

Журналист также сообщил о закрытии Покровской больницы на карантин. Новых пациентов туда принимать не будут, стационары не справляются с нагрузкой.

При этом Пищухин отметил, что после карантина открылись больницы Введенская и Святого Георгия. Однако, по словам корреспондента, им сразу же пришлось работать на пределе своих возможностей. В связи с этим многим непрофильным больницам приходится срочно перепрофилироваться.

В свою очередь главный врач Боткинской больницы Денис Гусев рассказал о ситуации в клинике. В больнице сегодня находятся на лечении 386 пациентов, из них 207 — с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Гусев обратил внимание, что 5% от общего числа заболевших имеют тяжелую форму пневмонии и их портрет очень схож: старше 65 лет, есть значимая сопутствующая патология со стороны сердечно-сосудистой и бронхо-легочной систем, в наличии избыточный вес.

"Это — три основные критерия, которые, на мой взгляд, являются предикторами развития тяжелого течения новой коронавирусной инфекции", — заключил главврач Боткинской больницы Петербурга.

По данным оперативного штаба, за сутки в РФ зафиксировано 3448 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из больниц выписаны после выздоровления 318 человек, скончались 34 пациента. Таким образом, общее число заразившихся достигло 27938 человек. Прирост составил 14 процентов за сутки.