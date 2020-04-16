Мнение: Америка снова сунула ногу в ипотечный капкан

16.04.2020, 14:10, Разное

В девяностые годы среди наших хитрых сограждан была популярна тактика раскладывания яиц. Они покупали билеты МММ не на все деньги, а только на одну пятую, допустим, своих сбережений. Остальные деньги инвесторы вкладывали в «Хопёр-инвест», «Властилину», «Русский дом селенга» и в ИЧП с ехидным названием «Тибет». Идея была в том, что если одна из пирамид крякнет, доходы с других позволят спокойно компенсировать убыток.

Похожим образом действовали в XXI веке и американские банки, раздавая почти бесплатную ипотеку всем подряд, включая сидящих на крэке потомственных безработных, переселяющихся в свежекупленные дома чуть ли не прямо из картонных коробок. Логика у банков была той же: если проблемы возникнут у одного бездельника, другие бездельники заплатят и за себя, и за него.

Первый раз американских банкиров тряхануло в 2007 году, когда пузырь недвижимости подсдулся, и стоимость четверти объектов упала ниже размера взятого на них кредита. Типичный внезапно обнаружил, что живёт в доме, который стоит 200 тысяч долларов, и за который он должен банку 300 тысяч долларов. Многие перестали платить, справедливо рассудив, что выгоднее будет обанкротиться и начать всё сначала. Банки, не выдержав волны неплатежей, также начали рушиться, что и привело в итоге к мировому финансовому кризису 2007-2008 годов.

Короновирус показал, что никаких уроков из проблем 2007 года банки не извлекли. Сейчас ситуация гораздо хуже, чем 13 лет назад — наложившись на общую слабость экономики, короновирус вызвал такую волну безработицы, что государственные службы уже не справляются даже с регистрацией новых заявлений:

https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/15/florida-unemployment-system-coronavirus-applications

Банки оказались в ловушке. Неплатежи по кредитам уже начались, и расчёты показывают, что будет за счастье, если потери от неплатежей вырастут всего лишь в 10 раз:

https://www.zerohedge.com/markets/houston-banks-have-huge-problem

Как писал Роберт Хайнлайн, глупо надеяться переждать долгий дождь под деревом. Когда ваше дерево промокнет, вы не сможете укрыться под соседними деревьями, так как и они тоже за это время начнут пропускать воду. Каждый раз, когда начинается большой кризис, инвестиции в мусор превращаются в тыкву. «Сбалансированный» портфель из десятка мусорных бумаг взрывается в руках у инвестора, так как обесценивается не одна бумага из десяти, а сразу все десять одновременно.

Разумеется, американские банкиры понимают всё это не хуже меня: если бы у них была возможность, они бы выбрали менее рискованную линию поведения. К сожалению, пространства для манёвра у них не было. Невозможно выдавать ипотеку под 10%, когда в соседнем банке её выдают под 2%: или ты играешь по общим правилам, или уходишь с рынка. Проблему мог бы решить полноценный кризис, в ходе которого любящие глупый риск банки разорились бы, но у властей США не хватило политической воли, чтобы провести такую очистку в 2008 году. Сейчас отложенная проблема вернулась, вот только оздоровлять экономику уже поздно. Если позволить разориться заигравшимся банкам, лучше не будет, так как нормальных капиталистических банков на в США уже нет.

Дальнейшее предугадать несложно. Федрезерв напечатает ещё один эшелон денег, чтобы завалить ими финансовые пробоины банков. Также Федрезерв будет печатать деньги и для поддержания на плаву других отраслей экономики, и для прямой раздачи десяткам миллионов потерявших работу американцев. Так как чудеса бывают только в сказках, закончится это всё как в Зимбабве или Венесуэле — гиперинфляцией доллара и масштабнейшим кризисом, как экономическим, так и политическим.

Некоторые эксперты, правда, думают, что печатать доллары можно бесконечно, однако для них у меня есть простой вопрос. Если печатать доллары и вправду можно бесконечно, почему же США не решили все свои финансовые проблемы, — проблему недоступной медицины, к примеру, — просто направив туда несколько свежеотпечатанных триллионов?