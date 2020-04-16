Назван простой способ избежать осложнений легких при коронавирусе

16.04.2020, 14:09, Разное

Для спасения легких, которым новый тип коронавируса грозит тяжелыми осложнениями, нужно активировать производство антиоксиданта EcSOD в организме. Как считает врач Чжен Ян, для этого достаточно заниматься физкультурой.

По словам научного сотрудника Университета Вирджинии, наиболее тяжелым осложнением при коронавирусе считается появление и протекание респираторного острого дистресс-синдрома. Почти 42% пациентов превращаются в его жертв, почти половина из них в конечном счете оказывается в стенах медицинских учреждений. Такое состояние характерно повреждением и сильным воспалением легких, что приводит, в свою очередь, к доставке меньшего объема кислорода к важным органам тела человека. Часто в результате пациенты умирают.

Между тем, отмечает специалист, имеется довольно простой метод спасения легких от подобного рода повреждений. Для этого следует принудить организм активнее вырабатывать антиоксидант EcSOD. Проще всего это сделать, занимаясь выполнением физических упражнений, которые способствуют возникновению данного антиоксиданта, блокирующего продуцирование свободных вредоносных радикалов. Ученый отметил, что многие люди мало уделяют должного внимания спорту, хотя он приносит больше пользы для улучшения здоровья, чем кажется многим. Всего лишь одна тренировка увеличивает производство вышеуказанного фермента, спасающего при развитии осложнений от коронавируса Covid-19, передает «ПолитЭксперт».