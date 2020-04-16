Мнение: Нулевой пациент

16.04.2020, 14:06, Разное

Американцы объявили, что у нынешней эпидемии найден "нулевой пациент" – это сотрудник биологической лаборатории в Ухане. Так это или нет, не известно. Возможно, здесь имеет место быть перепалка между Китаем и Америкой, где Китай обвиняет американцев в том, что это они завезли вирус к ним в страну. Американцы же не прочь всерьез заставить Китай заплатить за ущерб, нанесенный эпидемией. Так что политики здесь может быть больше, чем вирусологии.

"Нулевой пациент" на самом деле важен, так как именно он помогает определить тот механизм и ту конкретную мутацию, которая позволила вирусу перескочить от предыдущего носителя-нечеловека в человеческий организм. После чего вирус начинает передаваться уже по другому механизму: от человека к человеку. До тех пор, пока не будет представлена процедура "перескока" от животного к человеку, вопрос о происхождении конкретного вида вируса остается открытым. Пока американцы предъявили лишь то, что называется подозрением. А его к делу не пришьешь.