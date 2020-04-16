 

Мнение: Кто хозяйничает в России?

16.04.2020, 14:05, Разное

Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. А несколькими днями раньше Путин потребовал «не грузить» предпринимателей, мол «пусть работают»…

А бизнесмен из Нового Уренгоя Олег Ситников,бизнес которого планомерно пытаются уничтожить уже более десяти лет, пишет Путину, что не нужна ему «безвозмездная помощь».

Ситников просит Путина остановить произвол силовиков. Просит, что бы путинские слова «не грузить, пусть работают», не остались говорильней… Вот это будет действительно помощь.

Вот несколько отрывков из письма Ситникова Путину.

А это предложения Ситникова, как помочь бизнесу:

Мне вот интересно, чиновники и силовики на местах услышат требование Путина «не грузить, пусть работают»? Или проигнорируют? И продемонстрируют, кто реально хозяйничает в России?

Источник: Ирек Муртазин



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