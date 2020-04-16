Мнение: Найди перекошенную картину и проверь, такой же у тебя глазомер, как у мастера живописи

16.04.2020, 13:57, Разное

Сможете отличить "правильную" картину от "поправленной"? Проверьте, как работает ваша интуиция и встроенное в глаз чувство прекрасного.

Сегодняшняя угадайка будет посвящена картинам-"правшам" и картинам-"левшам", и тому, как это влияет на визуальное восприятие.

Рубрика "загадки про картины" уходит на каникулы по причине явного спада интереса публики и моего личного вдохновения. Зато возвращается визуальная рубрика загадок "угадайка". (Кто не участвовал, советую проглядеть предыдущие выпуски, там увлекательно).

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Сегодняшняя игра будет посвящена тому, как работает глаз и мозг.

Короткая вводная.

У полушарий мозга разные функции, глаза имеют привычку к определенным траекториям и способам восприятия. (Тут я пропускаю много сложных слов про визуальное вросприятие). Из этого вытекают законы композиции, которые успешно применяют художники.

Самая эффектная диагональ, направление движения – слева направо и снизу вверх. Движение взгляда сверху вниз воспринимается как более печальное, тоже самое справа налево – неоптимистичненько. Исходя из этого принципа создания динамики располагаются источники света и расставляются предметы на картине. (Я уже показывала эти конструкции и диагонали на примере Репина, по ссылке много других схем картин еще).

Хорошие мастера чувствуют и передают всю эту психологию интуитивненько.

Примеры:

Диего Ривера. "Женщина, чистящая снег" (1955) – нарисовано в поездке в СССР



Джордж Бирнхем. Торговцы пушниной на Миссури (1845)



Ян Асселин. Испуганный лебедь (1650)



Игра будет состоять в том, что я предложу вам несколько репродукций картин, которые вы, надеюсь, не помните (т.е. не Репина какого-нибудь, которого все с детства визуально запомнили, а "свежее"). Некоторые из этих репродукций будут помещены "правильно", как их написал художник. Другие я отзеркалю, т.е. поменяю право и лево. Сумеете ли вы опознать отзеркаленные картины?

Пытаться анализировать направления диагоналей, думаю, особо, не надо. Пробуйте опираться на мгновенно возникающее у вас чувство — дисгармония или гармония?

Играем:

так задумал автор, или эта картина отзеркалена?

№1

Эта картинка отзеркалена. (Подсказка – "спиной к движению" в портретах сажают достаточно редко, еще здесь пустое место в виде неба зря пропадает в "плохом" углу).

Гейнсборо. "Портрет Анны Честерфилд". (1777-8).

Автор написал ее на самом деле так:

№2

Эта картинка отзеркалена. (Подсказка – облака смотрятся как-то неправильно, они бухаются вниз, а не взлетают).

Гейнсборо. "Holywells Park". (1748-50).

Автор написал ее на самом деле так:

№3

Эта картинка стоит совершенно верно. (Подсказка – бодрые цвета сочетаются с бодростью взлетающих диагоналей)

К. Малевич. "Супрематическая композиция". (1915).

В отзеркаленном виде она выглядела бы вот так. Чувствуете, в чем разница?

№4

Эта картинка отзеркалена. (Подсказка – слишком много внимания так негритянке, она становится полноценным участником действа, а не второстепенным. Вообще людей в позе Венеры всегда обычно кладут башкой влево, даже если это мужчины — чтобы взгляд зрителя начинал "чтение" работы с лица, как с заглавной буквы)

Леон Бенувиль. "Одалиска". (1844).

Автор написал ее на самом деле так:

№5

Эта картинка стоит верно. (Подсказка: воскресший Христос взмывает).

Бартоломей Бреенберг. "Воскресение". (1635).

В отзеркаленном виде она выглядит вот так (и в этом развороте Христос как будто собирается бить ангела по голове флагом).

№6

Эта картинка отзеркалена. (Подсказка – сразу стало видно, что занавес как-то криво присобачен, при всем мастерстве художника. Есть такой прием, кстати, у художников — переворачивать свою картину хотя бы кверх ногами, чтобы увидеть допущенные ошибки).

А. Бенедетти. "Стол". (1636-50).

Автор написал ее на самом деле так:

№7

Эта картинка отзеркалена. (Подсказка – все некрасиво заваливается, неуравновешенная картинка, бесцельно неуравновешенная. Сравните с балансом оригинала).

Ольга Розанова. "Пожар в городе". (1915).

Автор написал ее на самом деле так:

№8

(главным оказывается стоящий Иоанн, а не сидящий Иисус).

№9

Эта картинка стоит верно. (Подсказка: ангелочки танцуют в приятную глазу сторону).

Корнелис де Вос. "Царь Давид, играющий на арфе". (17 век).

В отзеркаленном виде она выглядит вот так



№10

Эта картинка отзеркалена. (Подсказка – в правой, важнейшей, части картины тут ничего не происходит. Для портретов это хорошо, а для повествовательных картин не работает).

Корнелис де Вос. "Жертвоприношение Авраама". (1635-8).

Автор написал ее на самом деле так (левая часть не кажется пустой, так как взгляд использует ее для "разгона" и с помощью нее лучше осознает замах меча):



Итак, каковы ваши результаты?

Что-нибудь вы поняли, разглядывая правые и левые отражения?

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Предыдущие выпуски этой рубрики, которые помогут вам намного лучше ощущать искусство, лежат по тэгу.

Начинать стоит с первого.