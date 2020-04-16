США допускают, что Россия нарушает мораторий на ядерные испытания

16.04.2020, 13:55, Новости дня

США заявляют, что Россия, возможно, нарушает мораторий на подземные ядерные испытания.

Такой вывод содержится в докладе Госдепартамента, представленном в Конгресс.

«США приходят к выводу, что Россия провела эксперименты с ядерным оружием, которые [сопровождались высвобождением ядерной энергии] и не сообразуются с американским стандартом "нулевой мощности"», – говорится в докладе.

«США не знают, сколько ядерных экспериментов со сверхкритическими параметрами или самоподдерживающейся реакцией было проведено в России в 2019 году, и были ли они», – указывается в докладе.

В документе отмечается, что «хотя Россия возобновила мораторий на ядерные испытания в 1996 году, некоторые ее работы после этого демонстрировали несоблюдение американского стандарта "нулевой мощности", запрещающего испытания со сверхкритическими параметрами».

Документ не содержит конкретных данных.