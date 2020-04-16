Amnesty International отмечает ухудшение ситуации с правами человека в России

16.04.2020, 13:55, Новости дня

Ситуация с правами человека в России продолжает ухудшаться, говорится в докладе Amnesty International. Правозащитники отмечают, что права на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний постоянно ограничиваются законом и практикой.

Правозащитная организация указывает, что люди, которые пытаются реализовать свои права, «подвергаются репрессиям, начиная с оскорблений и заканчивая жестоким обращением со стороны полиции, произвольными арестами, крупными штрафами, а в некоторых случаях уголовным преследованием и тюремным заключением».

Правозащитники и НКО стали мишенями для атак в рамках законов об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях», отмечается в докладе.

Сотни Свидетелей Иеговы подверглись гонениям за свою веру. Другие уязвимые меньшинства также сталкиваются с дискриминацией и преследованиями. Положения антитеррористического законодательства широко использовались для борьбы с диссидентами по всей стране и в Крыму.

«Пытки по-прежнему носят повсеместный характер, а их исполнители остаются безнаказанными. Насилие в отношении женщин остается широко распространенным явлением, которое не получает должного внимания», – пишет Amnesty International.

Нарастающая разобщенность между властями и широкой общественностью приводит к росту уличных протестов, включая политические. Но они также часто вызываются местными социально-экономическими или природоохранными проблемами, такими как утилизация отходов, отмечается в докладе.

В ответ на это власти часто отказывают в разрешении проводить публичные мероприятия, разгоняют мирные собрания, преследуют организаторов и участников в административном и уголовном порядке.

В июле-августе прошлого года более 2600 человек были арестованы в ходе протестов в Москве, которые носили мирный характер, пока полиция и Национальная гвардия не вмешивались с применением силы, отмечается в документе.

Три мирных демонстранта, Вячеслав Егоров, Андрей Боровиков и Константин Котов, подверглись преследованиям. Котов был приговорен к четырем годам тюрьмы, Боровиков – к 400 часам обязательных работ, а Егоров все еще ожидает судебного разбирательства в конце года.

«Безнаказанность за предыдущее насилие в отношении правозащитников превалирует», – утверждает Amnesty International.

Спустя десять лет после похищения и убийства Натальи Эстемировой – видного члена неправительственной организации «Мемориал» в Грозном – преступники до сих пор не привлечены к ответственности.

Министерство юстиции возбудило административные дела в отношении некоторых организаций, обвинив их в нарушении закона об «иностранных агентах».

«Право на свободу выражения все больше ограничивается в законодательстве и на практике, в том числе через дополнительные ограничения на Интернет и новые репрессии против инакомыслия в Сети», – отмечается в докладе.

К декабрю прошлого года более 20 человек были признаны «нарушителями» закона и оштрафованы, главным образом за критику президента. В феврале власти возбудили уголовное дело против журналистки Светланы Прокопьевой из Пскова по обвинению в оправдании терроризма в связи с ее статьей с критикой властей, опубликованной в октябре 2018 года. Полиция в Москве подставила журналиста-следователя Ивана Голунова, обвинив его в распространении наркотиков.

«Дискриминация и преследования ЛГБТИ остаются повсеместными, при этом гомофобный "закон о запрете гей-пропаганды" неоднократно использовался для подавления свободы выражения», – указывает Amnesty International.