«Они вас просто загонят в гроб, эти бабы»: Алибасов сбежал от пластического хирурга

16.04.2020, 13:53, Разное

В последнюю минуту перед операцией Бари Алибасов сбежал от пластического хирурга. Обещание пойти на все ради супруги осталось не выполнено.

Известный продюсер планировал сделать подтяжку лица, чтобы сохранить привлекательность для жены Лидии Федосеевой-Шукшиной. Несмотря на уговоры медиков, предупреждавших о возрастных рисках оперативного вмешательства, 72-летний Алибасов был настроен решительно и прошел необходимую подготовку. Последняя минута перед операцией оказалась роковой. Шутка хирурга о «бабах», способных артиста «загнать в гроб», была воспринята буквально, и мужественный покоритель женских сердец сдался. А до этого он собирался не только омолодить лицо, но и некоторые другие области своего тела. Эпатажный продюсер убеждал всех, что ставить крест на его интимной жизни еще рано, а ради любимой супруги он готов пройти через все испытания.

Так что в число тех артистов, кто продлил свою молодость, Бари Алибасов не попал. Зато там есть Никита Джигурда, который перенес операцию на веках опять-таки ради олимпийской чемпионки и матери его детей Марины Анисиной. Увлекся пластикой и певец Александр Медведев, более известный как Шура, и многие другие звезды.