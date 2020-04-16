Матвиенко гарантировала «масштабный» парад Победы в этом году

16.04.2020, 13:53, Новости дня

Парад в честь 75-летия Победы обязательно пройдет в этом году, он будет «грандиозным, масштабным», его дата будет определена руководством страны в ближайшее время, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я могу точно сказать и заверить всех вас о том, что парад в честь 75-летия Победы, великой нашей Победы обязательно состоится в этом году. И он будет грандиозным, он будет масштабным, он будет соответствовать подвигу Красной армии, нашего народа, народов СССР, победе над фашизмом. Что касается даты, то дата проведения парада будет зависеть и определяться развитием ситуации с коронавирусом», –передает ТАСС слова Матвиенко в ходе онлайн-конференции в четверг.

«Думаю, что решение будет принято руководством страны в ближайшие дни. Об этом будет объявлено», – добавила она.

Напомним, в среду пообещали рассмотреть просьбу ветеранских организаций перенести дату парада Победы.