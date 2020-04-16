 

Обновленную MIUI 12 от Xiaomi показали на скриншотах

16.04.2020, 13:53, Разное

По словам разработчиков, имеющих доступ к ранним версиям MIUI 12, бета-версию оболочки стоит ожидать уже осенью 2020 года. Специалисты опубликовали несколько новых скриншотов, на которых видны нововведения в будущем пользовательском интерфейсе MIUI 12 от Xiaomi.
Поскольку на просторах интернета появляется все больше данных о фирменной оболочке от китайских разработчиков, её могут презентовать совсем скоро. У некоторых разработчиков даже есть доступ к ранним версиям MIUI 12, из-за чего они сделали предположение насчет даты дебюта: бета-версия появится в начале осени, а стабильную модификацию стоит ожидать уже к концу года. В Xiaomi решили загружать бета-версии разных программ на форум китайской группы MIUI.

При этом, новая сборка MiSettings APK кардинально отличается – появится новое меню настроек. Пользователи смогут выбрать частоту обновления, цветовую схему, предусмотрен и режим концентрации внимания, включив который можно игнорировать некоторые уведомления.



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