В Дагестане скончалась 27-летняя беременная с подозрением на коронавирус

16.04.2020, 13:53, Разное

Появилась информация о том, что в Дагестане скончалась беременная жительница с подозрением на коронавирус. 27-летняя представительница прекрасного пола была доставлена в тяжёлом состоянии к специалистам, но их усилия оказались тщетными.

Известно, в настоящий момент в Дагестане зафиксировано 154 пациента с диагнозом CONID-19. За прошедшие двое суток в Республике скончалось три женщины. Одну из них, проживающую в Хасавюрте, доставили вертолётом в Махачкалу, где её определили в Республиканский центр инфекционных болезней. Беременная 27-летняя пациентка попала в руки врачей в тяжёлом состоянии, и те не смогли спасти её, хотя приложили все усилия для оказания помощи.

Известно, сейчас в Дагестане принимаются все меры, чтобы снизить число инфицированных граждан. Для этого на территории субъекта федерации вели режим спецпропусков, но чуть позже глава администрации Владимир Васильев внёс правку в этот указ и отменил его, оставив в силе лишь основные меры самоизоляции граждан.