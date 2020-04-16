 

В Украине завершился первый в этом году обмен пленными

16.04.2020, 13:48, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuНа подконтрольной российским сепаратистам Донецкой области состоялся первый в 2020 году обмен пленными. Властям Украины передали 9 человек. Из украинского плена освободили 10.

Обмен должен был состояться по схеме 9 на 11, однако, по словам уполномоченной по правам человека в “ДНР” Дарьи Морозовой, один человек отказался возвращаться на подконтрольную пророссийским сепаратистам территорию.

Фотографии освобожденных граждан Украины в своем фейсбуке опубликовала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова:

Из-за коронавируса всех освобожденных отправят на двухнедельный карантин.

Также ожидается обмен пленными на подконтрольной российским сепаратистам Луганской области. Всего власти Украины планируют освободить из плена 19 своих граждан. 

Последний обмен пленными прошел в декабре прошлого года. Тогда Киеву передали 76 человек, хотя планировали вернуть 120. 

 



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