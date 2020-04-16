 

Кремль пообещал рассмотреть предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом

16.04.2020, 13:48, Новости дня

Москва при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа поставить РФ медоборудование, в том числе аппараты ИВЛ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очень позитивно, и, собственно, об этой готовности американский президент говорил в ходе недавнего телефонного разговора», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как смотрят в Кремле на предложение Трампа.

Он пояснил, что до этого у США «был период, когда они только раскручивали масштабное производство» ИВЛ, и их промышленность не набрала необходимые обороты в этой сфере – помощь Россией была оказана именно в тот момент.

«Сейчас же американская промышленность постепенно набирает обороты, об этом говорил президент Трамп в ходе телефонного разговора. И при необходимости, конечно, РФ воспользуется таким любезным предложением», – сказал Песков.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин считает, что угроза пандемии коронавируса – это как раз то самое время, когда нужно помогать друг другу, использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы защитить здоровье своих граждан.

Ранее Трамп захотел помочь РФ с аппаратами искусственной вентиляции легких в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.



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