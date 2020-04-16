Установлены заказчики бунта в иркутской колонии

16.04.2020, 13:48, Новости дня

Следователи выяснили, кто был заказчиком беспорядков в колонии №15 в Иркутской области, где из-за бунта заключенных произошел пожар, сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН.

«Следственные органы приступили к работе, уже установлены заказчики произошедшего инцидента и основные каналы организации беспорядков», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Заключенных, проявлявших наибольшую активность в беспорядках, поместили в СИЗО.

«Все осужденные обследованы медицинскими работниками, их состояние оценивается как удовлетворительное», – добавили в ГУФСИН.

Из-за пожара на территории учреждения пострадали хозяйственный двор, где содержались животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профучилище и школа. Не пострадали общежития отрядов, столовая и медсанчасть.

Вечером 9 апреля один из осужденных, содержащийся в штрафном изоляторе за нарушение правил внутреннего распорядка, отказался от проведения личного обыска. Он толкал сотрудников учреждения и призывал других осужденных к противоправным действиям. Находящиеся в соседних помещениях штрафного изолятора осужденные разбили стекла камер видеонаблюдения, нанесли себе порезы на руках осколками и напали на сотрудника. Также они устроили поджог. Возбуждено дело.

Пожар был локализован на площади 30 тыс. кв. метров, открытое горение удалось ликвидировать. Огнем уничтожено восемь объектов, в том числе производственные цеха.

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что бунт в исправительной колонии был срежиссирован извне.