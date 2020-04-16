Мишустин назначил замглавы Минздрава

16.04.2020, 13:48, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Олега Гриднева заместителем главы Минздрава.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Гриднева Олега Владимировича заместителем министра здравоохранения России», – говорится в документе.

Гриднев с мая 2015 года занимал должность главного врача Городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского (ранее ГКБ номер 3) Департамента здравоохранения Москвы.