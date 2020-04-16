“Мертвый пробиотик” помог пациентам с синдромом раздраженного кишечника

16.04.2020, 13:45, Разное

Известно, что определенные пробиотики (полезные бактерии) могут улучшать состояние людей, которые страдают от синдрома раздраженного кишечника (СРК). Они способствуют облегчению боли и других симптомов (метеоризма, вздутия живота, запора, поноса и прочих).

В новом исследовании, которое опубликовано в Lancet Gasteroenterology & Hepatology, ученые показали, что даже «мертвый пробиотик» может помочь при синдроме раздраженного кишечника (СРК). Оказалось, что у него есть выгодные качества, которые отличают его от обычного, живого, пробиотика.

В исследовании ученые использовали бактерии Bifidobacterium bifidum MIMBb75. Положительное действие их живой формы при синдроме раздраженного кишечника хорошо изучено. Для нового исследования ученые использовали бактерии этого штамма, убитые высокой температурой.

Почему «мертвый пробиотик» работает? Ученые не могут дать точного ответа. Они предполагают, что клетки убитых бактерий могут взаимодействовать со стенкой желудочно-кишечного тракта так же, как это делают живые бактерии. В то же время, умерщвленные пробиотические бактерии могут оказаться более безопасной альтернативой, поскольку обычные пробиотики в очень редких случаях провоцируют развитие инфекции.

В исследовании участвовали 443 пациента с синдромом раздраженного кишечника, оно длилось 12 недель. Люди были распределены в две группы: участники первой получали капсулы с инактивированным пробиотиком, второй – плацебо.

У 74 (34%) пациентов, получавших пробиотик, во время лечения период боли в животе сократился не менее чем на 30%. Симптомы заболевания у них стали существенно легче примерно в течение половины периода исследования. Пробиотик оказался эффективнее плацебо примерно в 1,7 раз. Ученые отметили, что в этом исследовании он помогал пациентам немного лучше, чем живой пробиотик в других исследованиях.