 

Дума оперативно решит вопрос об освобождении выплат врачам от НДФЛ

16.04.2020, 13:42, Разное

Председатель нижней палаты дал соответствующие поручение думскому комитету по бюджету и налогам. Парламентарии в приоритетном порядке проработают предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Активно включилась в работу и недавно созданная комиссия по поддержке малого и среднего бизнеса. По словам Володина, она обсудит с регионами и предпринимателями механизмы реализации инициатив главы государства.

“В частности, расширение перечня наиболее пострадавших отраслей за счет компаний, которые ведут торговлю непродовольственными товарами, а также список ключевых для экономики регионов системообразующих предприятий”, – уточнил Володин. Ранее он отметил, что выработанные в ходе обсуждения предложения, а также вопросы представителей бизнеса будут переданы правительству через Координационный совет по борьбе с распространением коронавируса.

По инициативе президента России Владимира Путина врачам, а также младшему и среднему медперсоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией, будут выплачиваться дополнительные средства от 25 до 80 тысяч рублей. Эти деньги не должны облагаться НДФЛ, подчеркнул глава государства.



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