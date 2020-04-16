Личное: Режим ждуна

16.04.2020, 13:35, Разное

Вчера мы разбирали письмо девушки, которуя я отнесла к нерыбам (хотя она кое-где не дотягивает).

А вот два письма с похожими ситуациями от других девушек (у одной мужчина живет далеко, у другой женат), обе – рапаны.

Сравните их со вчерашней.

Дело не в том, чем кончится история вчерашней девушки с женатым мужчиной. Она может ничем хорошим не кончиться, и ей бы лучше найти себе свободного ровесника. Сложность ее ситуации в том, что мужчина не свободен и у него намного больше ОЗ. Но при всей этой сложности ее СЗ остается довольно высокой, и стань ее границы немного лучше, СЗ ее доросла бы до брака.

А у этих девушек ситуация намного проще, ОЗ мужчин равная, но границы их такие плохие, что ничего не получится.

Обратите внимание на их короны и на их щипцы. Разберите оба письма самостоятельно.

Видите ли вы разницу между красивым поведением авторов и некрасивым? А как это влияет на рост их фигуры и динамику СЗ?

lil_liven

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Блог читаю давно. Мне 24 года, у меня хорошая работа, которую я люблю. Фигура и лицо нормальные, хожу в зал + пп.

Год назад на вечеринке в универе со мной познакомился Л. Он пригласил на свой концерт, потом на свидание. У нас оказалось много общего, мы хорошо проводили время вместе. Л живет в Европе, поэтому я ничего не ждала, не было щипцов.

Он уехал, но часто приезжал по работе. Мы стали встречаться. Все было ок, и моя значимость росла для него. Я заканчивала магистратуру, он сказал – а не хочешь поступить в универ в моем городе (шкатулка). Потом мы поехали в отпуск, и он опять сказал что-то в духе «не хочешь ли ты найти работу тут»?

Диплома больше не было, его СЗ для меня стала очень большой, и меня понесло. Он позвонил и опять что-то сказал про совместную жизнь, и тут я достала огромнейшую скалку и высказала, что это не шутки, и как ты это представляешь и тд. Прилетев он не поднимал эту тему.

Конечно, я переоценила свою СЗ для него, тут корона упала. Я обиделась, устроила неадекватную ссору, прижала его к стенке. Л сказал, что ни о чем в серьез не думал, спел арию жука. Сказал, что рано говорить о чём-то после полугода отношений, что сейчас он в Европе, а потом не знает где будет жить и тд. После этого разговора он никогда не говорил о совместной жизни, более того, иногда он говорит: закончу phd и уеду в Японию. Никаких шуток про совместную жизнь и будущее у нас не бывает.

Я люблю Л, стараюсь стать лучше и вырастить свою значимость для него. Учусь красиво и вкусно готовить, сделала ремонт у себя дома, обновила гардероб, учу английский. Вкладываюсь – дарю дорогие подарки, покупаю продукты, убираю, готовлю, когда гощу у него.

Сейчас карантин, когда мы увидимся – абсолютно неизвестно. И я понимаю, что его все устраивает.

А меня нет, я хочу семью. Какие есть варианты? Успокоиться и дальше встречаться авось дозреет.

Расстаться? Но это будут щипцы. Имеют ли перспективу эти отношения, или я все сломала своими истериками и короной.

Большое спасибо за все, что вы делаете!

miss_badasss

Здравствуйте, Эволюция! Спасибо огромное за ваш труд, ваши публикации и разборы писем помогают людям стать счастливее. Счастья вам и процветания!

Читать ваш блог начала где-то полгода назад. В данный момент перечитываю повторно, т.к. судя по моим косякам, понимания многих важных вещей из блога у меня нет…

Я люблю и любима, но он женат и у него маленькая дочь. Мы знакомы больше 7 лет, пытались встречаться (не дошло даже до секса, просто гуляли, целовались), но из-за моих скалок (пропал на 2 дня, мало внимания и тд) расстались. Я долго переживала тогда. Он мне очень нравился.

Мы остались приятелями, не близкими друзьями, но постоянно общались, он знаком с моим бывшим. Пару лет назад открыли общее дело, в котором стали равноправными партнёрами. Потом случился спонтанный секс на корпоративе, оба были пьяны. Я ни на что не рассчитывала а он на след день…признался в любви. Я отшучивалась и не верила. Он ухаживал, прохода не давал. Я решила, что секс был хорош, но это того не стоит. Сказала, что роль любовницы – не для меня.

Он настоял на серьёзном разговоре, сказал, что настроен на развод и хочет быть со мной, но нужно решить с разделом имущества и как быть с ребёнком. Я сказала : “Ок, давай попробуем”. Это было примерно 8 месяцев назад.

Дальше сказка – романтика, нежность, взаимные вложения, причём я не могу его догнать – что-то дарю, делаю сюрприз или подарок дорогой, а он каждый раз меня удивляет и делает что-то ещё круче. Не важно видимся или нет в этот день, постоянные созвоны и смс по его инициативе, каждый вечер звонок от него (я сама не пишу и не звоню, понятно почему, хотя он говорил что могу в любое время), никакого охлаждения ни с его, ни с моей стороны за все эти 8 месяцев отношений. На людях не прячется, больше переживаю я, он же в открытую обнимает и целует меня. Но не при знакомых, конечно. Может приехать ко мне просто увидеть на 10 минут, хотя ему ехать час. Живи бы и радуйся…

Но за все это время ситуация с его разводом никак не двинулась, и я вываливаюсь из границ и расшатываю себя вот уже 2 месяца. Я стала делать все неправильно – давлю, лезу с разговорами, обижаюсь, хожу с кислой рожей, реву. А он в лепешку готов разбиться, чтобы мне было хорошо, и в ссорах все мои истерики, слезы и косяки подкрепляет двойными порциями любви, заботы, подарков.

Понимаю, что сейчас моя СЗ высока (я сама себе противна во время этих ссор, а ему все ещё нет, он терпит и продолжает стараться сделать меня счастливой!) , но такими темпами она скоро станет отрицательной. Я постоянно недовольна, а у него постоянно виноватый вид. Раньше мы соревновались, кто кого сделает счастливее, а сейчас будто наоборот – я вывалила наружу все свое дерьмо, требуя от него гарантий и доказательств. Мы никогда не оскорбляли друг друга, но я знаю, что делаю ему больно своими словами, и без оскорблений. От этого потом хреново мне. Я понимаю, как сложно ему, снова становлюсь ласковой и вкладывают, но потом жалею себя и все начинается по новой.

Понимаю также, что чем дольше я с ним на таких условиях, тем меньше шансов что он разведется – я не молодею, через годик и секс уже может стать не таким фееричным, буйство чувств сменится спокойной любовью, и мотивация его к разводу будет только снижаться, нужно что-то решать. Время идёт, для меня в данном случае оно идёт быстрее.

У него все устроено, спешить некуда – есть жена, дочь, ещё и любовница. Развод это большой геморрой, конечно, ему удобнее так, что бы он мне не говорил. Ну а мне 29 лет, и ни хрена у меня нет, кроме его обещаний. Часики начинают свой отсчёт…

Уйти? Будет больно. И мне, и ему. Я пыталась намекать, что так будет лучше возможно, без истерик и крови, без дележки ребёнка…без вот этого всего дерьма, которое последует за разводом. Жена его любит, она импульсивная и младше меня, скорее всего будет пытаться манипулировать ребёнком и мирно не отпустит, он сам это говорил.

Он говорит: “Даже не думай, не отдам тебя никому, не отпущу, люблю и хочу быть с тобой. Я медленно, но двигаюсь к этой цели, просто очень много вопросов надо решить и особенно тяжело осознавать что придётся реже видеться с ребёнком, пожалуйста подожди”. Эти слова меня убивают. Он обожает дочь и проводит с ней много времени. Недавно смотрели фильм где девочка расстаётся с папой, трогательная сцена. Я заметила, как его зацепило, и сердце защемило от осознания, что он представил себя на место героя и теперь сидит рядом такой несчастный. Я хочу, чтобы он был счастлив. Если бы он честно сказал, что не может уйти, я бы поняла и не требовала ничего. Но он убеждает в обратном,а у меня сил нет разорвать. Тем более у нас общий доход и мы постоянно вынуждены быть рядом. Я даже свалить никуда не смогу, чтобы зализать раны и не выглядеть жалко.

Вижу второй вариант: выключить режим ждуна и просто наслаждаться тем, что у нас есть. Мы ведь счастливы вместе, когда я забываю о том, что он не совсем мой. Я бы хотела второй вариант, но мне становится невыносимо засыпать одной, понимая, что он засыпает там, с другой женщиной. В то же время встречаться с другими и пытаться что-то построить, я не могу, считаю что это будет предательство. Мы ведь любим друг друга. Скажите мне, я совсем дура?

Вот уже 2 месяца почти каждую ночь я засыпаю в слезах. Плохо сплю, плохо ем, здоровье пошатнулось, много курю, вообще полная апатия. Афобазол не помогает, меня буквально трясёт от нервов, постоянно болит голова – диагноз – головные боли напряжения. Какой путь в моем случае правильный? Я заблудилась, я просто сжираю себя.