В Сети зафиксировали всплеск мошенничества по поддельным пропускам

16.04.2020, 13:30, Новости дня

В Сети найдено 37 мошеннических сайтов, телеграм-каналов и Instagram-аккаунтов по продаже поддельных пропусков на период самоизоляции, сообщили в компании Group-IB.

«Group-IB обнаружила уже 37 мошеннических сайтов, телеграм-каналов и Instagram-аккаунтов, предлагающих купить справки-пропуска на период карантина для жителей Москвы и регионов России. 12 ресурсов и один телеграм-канал заблокированы. Работа по мониторингу продолжается», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

С 13 апреля в фирме фиксируют массовое появление новых мошеннических ресурсов по этой теме.

«Сначала интернет-аферисты предлагали свои услуги исключительно на специально созданных сайтах-лендингах и в телеграм-каналах, то начиная с 14 апреля они стали использовать аккаунты в Instagram, предлагающие оперативно «решить проблему» с электронными пропусками», – уточнили в Group-IB.

Цена на такой «пропуск» у мошенников составляет 3-4,5 тыс. рублей, доставку предлагают организовать с помощью курьерской службой. В телеграм-каналах стоимость варьируется от 3 до 5,5 тыс. рублей, «пропуск» обещают прислать в цифровом формате. В Instagram «пропуски» предлагают по 3 тыс. рублей.

Также как одну из опций мошенники предлагают «оформить» справку с места работы. Стоимость «справки» из продуктового магазина –3 тыс. рублей, «удостоверение фармацевта» – 5 тыс. рублей, «удостоверение врача» – 7 тыс. рублей.

«Все подобные сервисы – мошеннические. Опасность в том, что жертвы, оплачивая заказ, могут не только потерять деньги, но и персональную информацию и данные банковских карт», – заключили в компании.

Ранее в полиции Москвы сообщили, что в столице активизировались СМС-мошенники, которые требуют оплатить штрафы за якобы нарушение режима самоизоляции в связи с коронавирусом.