Беспроводную зарядку OnePlus 8 Pro протестировали в действии

16.04.2020, 13:30, Разное

Помимо флагманского смартфона OnePlus 8 Pro разработчики выпустили в комплекте к нему и беспроводной зарядный девайс на 30 Вт, являющийся альтернативой комплектному блоку питания. Аксессуар решил протестировать владелец канала Danny Winget в YouTube, сравнив скорость работы устройства с похожими зарядными системами от Samsung и Apple.

Проще говоря, новый смартфон был протестирован вместе с флагманами iPhone 11 Pro Max и Galaxy S20 Ultra, с их блоками питания на 18 и 45 Вт соответственно. Все три девайса до начала испытания полностью разрядили для обеспечения идентичных условий. Спустя пять минут после старта эксперимента медленнее всех зарядился iPhone 11 Pro Max – до 6%, показатели OnePlus 8 Pro и Galaxy S20 Ultra составили 8 и 14 процентов соответственно. После 15 минут с начали зарядки лучший результат по-прежнему показывал гаджет от Samsung – чуть более 40%.

В итоге, S20 Ultra зарядился до 100% примерно за 50 минут, еще через 20 минут такого показателя достиг и новый OnePlus 8 Pro, в то время как аппарат «яблочной» компании пришел к финишу третьим: результат – более 2 часов и 20 минут.