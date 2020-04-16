ВОЗ обеспокоилась ситуацией с коронавирусом в России

16.04.2020, 13:30, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса в России, а также ряде других стран Европы вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, оптимистичные сигналы поступают из ряда стран Европы, в том числе Испании, Италии, Германии и Франции. «Однако они омрачены стабильным или увеличивающимся числом новых случаев [заражения и гибели людей] в других странах, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и России. Поэтому следующие несколько недель будут критически важными для Европы», – передает ТАСС слова Клюге.

Директор поблагодарил всех людей, которые соблюдали введенные на национальном и местном уровне ограничения во время последних выходных, когда отмечалась католическая Пасха, и призвал европейцев продолжать соблюдать меры и в предстоящие выходные, когда Пасху отмечает православный мир.

«Несмотря на весеннюю погоду, мы находимся посреди шторма. В то время как в некоторых странах число новых выявленных случаев заражения COVID-19 снижается, некоторым странам еще только предстоит ощутить полное воздействие [коронавируса]», – сказал он.

Кроме того, директор Европейского регионального бюро ВОЗ обратил внимание на то, что страны должны наблюдать, учиться и слушать друг друга.

«Особенно речь идет о странах, которые уже принимают шаги по снятию ограничений и переходу к новой стадии борьбы с коронавирусом. Солидарность в данном случае является ключевым моментом», – сказал Клюге.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

В РФ за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек. Лидерами по числу новых случаев коронавируса за сутки стали Москва – 1370, Подмосковье – 467 и Санкт-Петербург – 154. Накануне, 15 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3388. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 100.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.