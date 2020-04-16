 

Миниатюрный стерилизатор Xiaomi Viomi за $8 уничтожает 99,5% бактерий

16.04.2020, 13:30, Разное

Компания Xiaomi презентовала миниатюрный стерилизатор Xiaomi Viomi, способный уничтожить 99,9% бактерий. Компактное устройство с габаритами 104×75 мм весит всего 100 г и оценено в $8.

Стерилизатор, предназначенный для использования в холодильнике, способствует сохранению свежести продуктов на более длительный период. Компактное устройство, как заявляет производитель, способно справиться практически со всеми видами бактерий и в других местах. Например, его можно установить в шкафу, где хранится одежда и обувь, или в ванной.

Стограммовый стерилизатор после распаковки используется 90-120 дней. Отслеживать работоспособность изделия можно по оранжевому индикатору в его основании. Со временем цвет будет тускнеть, а на его непригодность укажет сероватый оттенок.

Свою новинку специалисты Xiaomi оценили в $8. На рынке миниатюрный Viomi Sterilizer появится 30 мая.



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