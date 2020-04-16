Личное: Достал бардак!

16.04.2020, 13:05, Разное

Хорошая у нас страна. И широка, и люди — ну, тоже нормальные. Добрые, красивые, умные. Вот только беда — порядка-то вообще нет.

Эпидемия показала, в каком разгильдяйстве мы все живём.



Фото: Соцсети

«Нулевой пациент», от которого, как считают врачи, коронавирус пошёл гулять по стране, прилетел из Испании. Заразил родителей. Те, в свою очередь, знакомых. И так далее.

Можно ли было этого избежать? Был бы порядок — избежали, закрыв границы.

Извечное наше «авось» не позволило предотвратить эпидемию. Богатые — в Куршевель. Писи — в Милан. В итоге, в стране — эпидемия.

Но и тут порядок помог бы. Перекрыть регионы. Посадить всех на карантин. Но что произошло? Каникулы.

Люди, вместо изоляции, поехали на шашлыки. Мамки с колясками — на площадки. Какая разница, где лежать ребёнку в люльке — на балконе или на улице? Но мамашам однако кажется, что на площадке им веселее.

Что происходит в больницах? Это отдельная песня. Срать на людей, к ним никто не подходит, а хорошие условия лишь в образцово-показательной Коммунарке.

Всё бабуля? Видео: Соцсети

А что творится в провинции, если в Москве такое? Врачи в Уфе, например, устроли забастовку — я даже не знаю, как рассказать об этом.

Закрыли людей в стационаре. Взяли тесты. Две недели прошло, к ним перевели тех, у кого пневмония. Как такое может быть? Зачем к здоровым — больных? А никто не скажет, потому что, повторю, бардак.

Уфа — это ещё областной центр. В ста км от Уфы есть Стерлитамак. Так вот там, закрыв главную больницу на карантин, врачей просто перестали кормить — подробно об этом я написала вчера в Телеграме.

В столице и области ввели наконец пропускной режим. Но в этом бардаке любой, кто хотел, оформил себе пропуск! Чувак один написал, что причиной его нужды выйти на улицу является «прогулка с крокодилом» — и ему дали пропуск!

Вчера устроили проверку на всех дорогах. Посмотрите, как это происходило:

Видео: Соцсети

Инспектор хватает руками документы, смартфорны, дышит в лицо водителям — и всё по очереди.

Если в очереди есть — а там точно есть! — инфицированный, все следующие подхватят при таком досмотре коронавирус!

Про вчерашний бардак в метро уж и не говорю — людей загнали под землю, построили в душном и сыром месте в очередь, чтобы проверить пропуск. Чихнёт один — заразятся все.



Фото: Соцсети

Уже сегодня ситуацию исправили по поручению Собянина. Как? Только не смейтесь — пропуск просто не проверяют!

Я повторю — хорошая у нас страна. Порядка нет. Власти сопли жуют, народ изо всех сил ищет способы, чтобы не соблюдать карантин.

Есть ли шанс при таком бардаке победить эпидемию, как считаете?