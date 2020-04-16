Александр Роднянский: “Фестиваль “Кинотавр” не состоится в заявленные даты”

16.04.2020, 13:20, Разное

Несколько минут назад в официальном Instagram президента открытого российского кинофестиваля “Кинотавр”, продюсера Александра Роднянского, появилась информация о том, что в связи с пандемией вируса COVID-19 кинофестиваль, который проходит в Сочи уже 30 лет, в этот раз не состоится в свое привычное время – то есть в начале лета:

Это моё объявление ни для кого не станет сюрпризом, но вынужден официально сообщить, что фестиваль “Кинотавр” не сможет состояться в объявленные ранее даты – с 7 по 14 июня 2020 года. Удивительным образом эпидемия разделила мир на “до” и “после”, и сейчас воспоминания о прошлом лете и прошлом фестивале уже кажутся событием из совсем другой жизни. Но мы уверены, что это временное явление. Мы обязательно вернемся в Сочи и снова вместе будем смотреть лучшие российские фильмы. А пока я и вся команда “Кинотавра” хотим выразить слова поддержки и благодарности врачам, медицинским работникам и всем, кто помогает спасать жизни людей. Именно их труд и их подвиг сейчас важны. Мы же продолжим работать над программой фестиваля. Надеюсь, что уже этой осенью нам удастся его провести, но о точных датах я сообщу позже. Оставайтесь, пожалуйста, дома, берегите себя и близких.

Федор Бондарчук, Валерия Роднянская и Александр Роднянский на церемонии открытия 30-го “Кинотавра”Сообщения такого же рода в это же время разослала СМИ и команда фестиваля. Напомним, “Кинотавр” считается важнейшим смотром в истории современного российского кинематографа. Именно там свое признание и призы получали такие режиссеры, как Анна Меликян, Александр Велединский, Авдотья Смирнова, Оксана Карас, Василий Сигарев, Борис Хлебников, Алексей Попогребский и многие другие. Там же проходили первые российские показы дебютов Александра Горчилина, Кантемира Балагова, Ильи Учителя и Ивана Шахназарова. В интервью нашему изданию два года назад президент фестиваля Александр Роднянский так описывал киносмотр:

На любом смотре кино становится барометром настроений в обществе. Так что о состоянии дел в России можно судить по выпускам новостей или по “Кинотавру”.

Отметим, что “Кинотавр” – не первый фестиваль, который вынужден менять время проведения из-за коронавируса. По этой же причине в начале октябре (а не в апреле) пройдет Московский Международный кинофестиваль. Что же касается международной кинообщественности: на неопределенный срок переносится и Каннский кинофестиваль, который – из-за запрета на проведение общественных мероприятий во Франции до середины июля – возможно, вообще не пройдет в этом году или же пройдет в абсолютно новом формате.