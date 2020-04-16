В «Цифровом Диктанте» приняли участие 330 тыс. человек

16.04.2020, 13:16, Новости дня

В ежегодной акции «Цифровой Диктант» приняли участие свыше 330 тыс. человек: по сравнению с прошлым годом число участников выросло более чем в восемь раз.

В РФ завершилась вторая ежегодная акция «Цифровой Диктант», которая стала самой масштабной инициативой по проверке знаний в сфере информационных технологий в стране.

Она была организована РОЦИТ, ОНФ и Microsoft, при поддержке Координационного центра доменов .RU и .РФ и прошла с 28 марта по 11 апреля 2020 года. В ней приняли участие 330 тыс. 148 человек (в 2019 году – 39 тыс. 398). Среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции 2020 года составило 7,25 балла из 10 возможных (в 2019 году – 7,15 балла).

Наилучшие результаты продемонстрировали дети 7-13 лет, которые в этом году участвовали в акции впервые, а также участники 25-34 лет. Среднее значение уровня цифровой грамотности этих аудиторий составило 7,82 балла. Самые низкие результаты показали люди 60-ти лет и старше (6,80 балла) и подростки 14-17 лет (6,77 балла). По сравнению с прошлым годом резко возросло количество пользователей, набравших максимальный балл (10). Если в 2019 году их было всего 304, то в 2020 году число «отличников» достигло 11 583 человек. Таким образом, их доля выросла с 0,77% до 3,5%.

«Рост популярности «Цифрового Диктанта» в нынешнем году можно охарактеризовать как «взрывной», – комментирует Сергей Гребенников, директор РОЦИТ. – На вызов проверить свои навыки в сфере информационных технологий в ряде регионов откликнулись свыше 20 тыс. человек. И это характерно не только для таких крупных мегаполисов, как Москва (20,7 тыс. участников). Настоящими популяризаторами диктанта неожиданно выступили регионы с относительно небольшой численностью жителей. Это Тульская область, на территории которой «Цифровой Диктант» прошли более 28,5 тыс. человек, Белгородская область и Алтайский край с 20,5 тыс. и 20,2 тыс. участников соответственно. Наблюдается устойчивый рост интереса всех групп населения к проекту, что в целом создает хорошие перспективы для повышения цифровой грамотности в РФ».

«Цифровой Диктант» 2020 включал в себя 4 смысловых блока. Первый был посвящен основам цифрового потребления, а именно различным устройствам, программам и приложениям, второй – цифровым компетенциям, т.е. работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами, третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств, четвертый – инновационным технологиям, таким как искусственный интеллект и интернет вещей.

Лучше всего пользователи проявили свои знания в области цифровой безопасности, среднее значение уровня которой составило 7,47 балла. Однако у участников 14-17 лет наблюдается дефицит навыков по обнаружению компьютерных вирусов, а у детей 7-13 лет и взрослых 18 лет и старше – в области борьбы с угрозами конфиденциальности и целостности информации.

«Согласно данным ежегодного исследования уровня цифровой культуры DCI Microsoft абсолютное большинство (79%) российских интернет-пользователей сталкиваются с онлайн-рисками, – отмечает Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России. – При этом результаты «Цифрового Диктанта» демонстрируют, что уровень навыков цифровой безопасности и защиты персональных данных пользователей также вырос по сравнению с прошлым годом (7,47 баллов в 2020 году против 6,7 баллов в 2019 году). Мы надеемся, что по мере развития технологий, пользователи будут проявлять еще большую ответственность и совершенствовать свои цифровые навыки».

Сопредседатель центрального штаба ОНФ уточнил, что в настоящее время на карту цифровых возможностей регионов представлена информация о более чем 700 различных программах и курсах повышения цифровой грамотности населения из 37 регионов России. При этом подавляющее большинство программ рассчитаны на детей до 18 лет и реализуются бесплатно: согласно полученным данным, 65,30% программ и курсов – для детей до 18 лет, 34,70% – людей 18+; 62,48% – можно пройти бесплатно, 37,53% – платно. Основная масса курсов касается общих вопросов цифровой и компьютерной грамотности, информационной безопасности. Доля программ, касающихся финансовой грамотности и повышения профессиональных цифровых компетенций, в общем объеме представленных регионами данных незначительна.

В ТОП-10 субъектов РФ по количеству реализуемых на территории программ и курсов вошли Тульская, Курганская, Липецкая, Воронежская области, Алтайский край, Республика Крым, Нижегородская, Мурманская, Калужская области, ХМАО – Югра.

В ТОП-10 регионов РФ по цифровой грамотности вошли Свердловская область (7,96 балла), г. Санкт-Петербург (7,84 балла), Тамбовская область (7,84 балла), Владимирская область (7,79 балла), Псковская область (7,79 балла), Волгоградская область (7,76 балла), Орловская область (7,72 балла), Иркутская область (7,71 балла), Калининградская область (7,71 балла) и Ярославская область (7,7 балла). Москва в этом году заняла лишь 45 место со средним значением 7,27 балла, в прошлом году она была на 21-м месте.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.