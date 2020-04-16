Рошаль дал обнадеживающий прогноз по поводу коронавируса

16.04.2020, 13:16, Новости дня

Пандемия коронавируса закончится: нет ни одной инфекции, которая бы не кончалась, сообщил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

«Победим, победим. То, что эта чума закончится, она закончится, нет ни одной инфекции, которая бы не кончалась. Здесь важно, с какими потерями закончится», – передает РИА «Новости» слова Рошаля на пресс-конференции, посвященной работе волонтеров акции #МыВместе.

В РФ за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек. Лидерами по числу новых случаев коронавируса за сутки стали Москва – 1370, Подмосковье – 467 и Санкт-Петербург – 154. Накануне, 15 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3388. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 100.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.