Названы лучшие компоненты для витаминного чая при вирусах

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16.04.2020, 13:09, Разное

При простуде и вирусных заболеваниях медики рекомендуют обильное питье, и тут эффективным дополнением к традиционной медицине станет народная. Помощником при недуге эксперты называют витаминные чаи.
В число лучших компонентов для такого напитка входит облепиха. Для приготовления чая используют ягоды, хранящиеся в замороженном виде. Из продукта делают пюре, выжимают сок, который затем добавляют в жидкость, где в течение пяти минут проваривался жмых.

Богата витаминами и черная смородина. Эксперты советуют проваривать ягоды 15 минут, а после этого добавить дольки лимона и немного и мяты. Все это следует настоять в термосе примерно два часа.

Полезным ингредиентом для витаминного чая является рябина. Можно залить стаканом кипятка столовую ложку сухих ягод с несколькими ломтиками сушеных яблок. Напиток заваривают 10 минут, затем добавляют щепотку куркумы и корицы и дают настояться в термосе.

Однако эксперты предупреждают, все эти напитки нужно употреблять, прежде посоветовавшись с врачом. Случается, что у человека может наблюдаться непереносимость некоторых компонентов, и возможна аллергическая реакция.



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