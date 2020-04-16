Анастасия Шубская показала три новых образа после уроков визажиста Ирины Митрошкиной

16.04.2020, 13:09, Разное

Российская модель Анастасия Шубская пояснила о прекращении онлайн-уроков у знаменитого визажиста Ирины Митрошкиной. Модель смогла узнать для себя много чего полезного и «примерила» три новых образа.

Как пояснила Анастасия Шубская на своей странице в социальной сети Instagram, за весь период выполнения макияжа ей с Ириной Митрошкиной удается много чего обсудить, поэтому она успевает только лишь посмотреть итоговый результат. Супруга популярного отечественного хоккеиста Александра Овечкина отметила, что крайне редко красится, делая это, когда отправляется на то или иное мероприятие.

В процессе сотрудничества с модным визажистом Анастасия Шубская «примерила» три образа – «смоки», «стрелки» и «макияж без макияжа», поинтересовавшись у многочисленных подписчиков, какой вариант им больше всего понравился. Среди комментариев появился пост жены олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яны Рудковской. По ее мнению, дочери покойной актрисы Веры Глаголевой хорошо подходит именно «макияж без макияжа».

Шубская вместе с остальными членами собственной семьи находится на самоизоляции в США. Через определенное время она должна родить Александру Овечкину второго ребенка. В настоящее время супруги занимаются воспитанием сына Сергея, который появился на свет в американском роддоме 18 августа 2018 года. О второй беременности модель ранее заявляла поклонникам в личном микроблоге. Шубская-Овечкина является большой фанаткой своего мужа и всегда поддерживает его на хоккейных поединках.